Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu bu kez 6 bin TL’lik Prada botları ve tarzıyla dikkat çekti.

Tıpkı bir moda ikonu gibiydi. Ancak şoförünü bekletince trafiği alt üst etti. Çünkü aracı yolu kapadı.

'Beklediğimize değdi'

İsyan eden sürücüler Serenay Sarıkaya’yı görünce şu tepkiyi verdi:

“Beklediğimize değdi. Serenay’ı yakından gördük.” Bunu duyan oyuncu güldü.

Serenay Sarıkaya ve 7 bin TL'lik terlikleri

Pahalı ve lüks markaları tercih eden Serenay Sarıkaya'nın 7 bin TL'lik terlikleri Twitter'da TT olmuştu. Bakalım aynı performansı botları da gösterecek mi?





Bu haberi de okudular Serenay Sarıkaya terlikleri ile tarz yaratma rehberi

Bu haberi de okudular Ünlülerin sokak tarzları



