Serenay Sarıkaya'nın 6 bin TL'lik botları
Serenay Sarıkaya iki hafta önce giydiği 7 bin TL’lik Louis Vuitton terlikleriyle çok konuşulmuş, Twitter’ı sallamıştı. Ali Keser/ POSTA
Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu bu kez 6 bin TL’lik Prada botları ve tarzıyla dikkat çekti.
Tıpkı bir moda ikonu gibiydi. Ancak şoförünü bekletince trafiği alt üst etti. Çünkü aracı yolu kapadı.
'Beklediğimize değdi'
İsyan eden sürücüler Serenay Sarıkaya’yı görünce şu tepkiyi verdi:
“Beklediğimize değdi. Serenay’ı yakından gördük.” Bunu duyan oyuncu güldü.
Serenay Sarıkaya ve 7 bin TL'lik terlikleri
Pahalı ve lüks markaları tercih eden Serenay Sarıkaya'nın 7 bin TL'lik terlikleri Twitter'da TT olmuştu. Bakalım aynı performansı botları da gösterecek mi?
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