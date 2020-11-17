Serenay Sarıkaya'nın çektiği iki kare de olay oldu
Serenay Sarıkaya önceki gün Ege sahillerinde tatilde olduğuna dair paylaşım yaptı olanlar oldu.
17 Kasım 2020, Salı 10:40 Son Güncelleme:
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Serenay'ın paylaştığı fotoğraftaki eşofman ve sweat-shirt detayı ‘Aynısını 2017’de Kerem Bürsin giymişti. Eski sevgililer birbirine döndü’ yorumlarına neden oldu.
Çok geçmeden ikinci söylenti çıktı. O da şuydu: ‘Kahve fincanındaki el, bir süre önce ayrıldığı Cem Yılmaz’a ait.’
'Tatil burnumdan geldi'
Serenay Sarıkaya bir yakınına telefon açıp “Tatil burnumdan geldi” dedi. Hemen ardından sosyal medya hesabında şöyle isyan etti:
“Arkadaşlar hakikaten bıktım artık, abuk subuk haberlerden. Bu bir bornoz, sweatshirt ve fincan markası. İsteyen herkes edinebilir, daha neler? Nasıl bir senaryo yazmaktır anlamadım.”
Baktı ki olmuyor, fotoğraftaki kişinin, stilisti Seda Çeliktürk olduğunu özellikle belirtti.
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