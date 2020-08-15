Magazin Serenay Sarıkaya'nın elmas kaplı kolyesi kimden?

Serenay Sarıkaya'nın elmas kaplı kolyesi kimden?

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Serenay Sarıkaya'nın elmas kaplı kolyesi kimden?

Serenay Sarıkaya Instagram'daki son pozunda boynundaki kalp şeklindeki kolye ile dikkat çekti. Yapımı 3 ay süren, altın üzerine elmas kaplı olan özel kolyeyi Cem Yılmaz'ın hediye ettiği söyleniyor.

15 Ağustos 2020, Cumartesi 08:30 Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya Instagram hesabındaki son paylaşımında boynundaki kalp şeklindeki kolye ile dikkat çekti. Yapımı 3 ay süren, altın üzerine elmas kaplı olan özel kolye çok beğenildi. 

Takipçileri Serenay'a, "Cem Yılmaz mı hediye etti? Tabii canım çok zevkli adam" diye yorum yaptı. Cem Yılmaz, aynı mücevheratçıdan daha önce de kolye, yüzük ve küpe almıştı. Cem Yılmaz'ın daha önce de Serenay Sarıkaya'ya 32 bin TL değerinde Tiffany&Co küpe aldığı söylenmişti.

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