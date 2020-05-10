Serenay Sarıkaya Instagram hesabından çimlere uzanmış, köpeğini severken bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncunun fotoğrafı 10 dakika içinde 90 bin beğeni aldı. Ayrıca takipçileri Serenay’ın güzelliğine de övgüler yağdırdı.

"Sol boş kalmamalı"

Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Demet Akalın "Sol boş kalmamalı" yorumu yaparken bazı takipçileri Cem Yılmaz'la birlikte neden hiç fotoğraf paylaşmadığını sordu.





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