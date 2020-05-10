Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafı beğeni rekoru kırdı
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya Instagram hesabından köpeğiyle fotoğrafını paylaştı. Serenay'ın fotoğrafına gelen beğeni sayısı ilk bir saatte 280 bine ulaştı.
10 Mayıs 2020, Pazar 01:49 Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya Instagram hesabından çimlere uzanmış, köpeğini severken bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncunun fotoğrafı 10 dakika içinde 90 bin beğeni aldı. Ayrıca takipçileri Serenay’ın güzelliğine de övgüler yağdırdı.
"Sol boş kalmamalı"
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Demet Akalın "Sol boş kalmamalı" yorumu yaparken bazı takipçileri Cem Yılmaz'la birlikte neden hiç fotoğraf paylaşmadığını sordu.
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