10.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Magazin Serenay Sarıkaya’nın konuşması olay oldu

Serenay Sarıkaya’nın konuşması olay oldu

Magazin

Serenay Sarıkaya’nın konuşması olay oldu

Serenay Sarıkaya’nın Instagram canlı yayınındaki bol “eeee”li konuşması eski aşkı Kerem Bürsin’e benzetildi.

09 Mayıs 2020, Cumartesi 21:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Serenay Sarıkaya sosyal medyanın gündeminden düşmüyor! Dün akşam katıldığı canlı yayında konuşurken zor anlar yaşayan ve “E’leyen” ünlü oyuncunun konuşma tarzı eski sevgilisi Kerem Bursin’e benzetildi.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram’da canlı yayında soruları yanıtladı. Serenay Sarıkaya’nın konuşurken duraksaması ve ee’lemesi ise sosyal medyanın diline düştü.


https://www.instagram.com/p/B_-EoCahOuX/?utm_source=ig_web_copy_link


Kimileri Serenay Sarıkaya’nın bu hareketi eski sevgilisi Kerem Bursin’i tiye almak adına yaptığı görüşünü bildirirken, kimileriyse üzüm üzüme baka baka kararır yorumunda bulundu.

https://www.instagram.com/p/B_9qOfPhLxZ/?utm_source=ig_web_copy_link


İlgili Haberler
Serenay Sarıkaya kapıda dondu kaldıSerenay Sarıkaya: Pes etme noktasına çok geldimSerenay Sarıkaya ile evleneceği iddia edilen Cem Yılmaz'dan açıklama


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
10 Mayıs 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Ateşli çocuk hastalıklarının nedeni Kovid-19 mu?
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Demet Akalın: Adamlara bu kadar süslenseydin kucağında bebeğin olurdu