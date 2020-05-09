Serenay Sarıkaya’nın konuşması olay oldu
Serenay Sarıkaya’nın Instagram canlı yayınındaki bol “eeee”li konuşması eski aşkı Kerem Bürsin’e benzetildi.
09 Mayıs 2020, Cumartesi 21:46 Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya sosyal medyanın gündeminden düşmüyor! Dün akşam katıldığı canlı yayında konuşurken zor anlar yaşayan ve “E’leyen” ünlü oyuncunun konuşma tarzı eski sevgilisi Kerem Bursin’e benzetildi.
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram’da canlı yayında soruları yanıtladı. Serenay Sarıkaya’nın konuşurken duraksaması ve ee’lemesi ise sosyal medyanın diline düştü.
https://www.instagram.com/p/B_-EoCahOuX/?utm_source=ig_web_copy_link
Kimileri Serenay Sarıkaya’nın bu hareketi eski sevgilisi Kerem Bursin’i tiye almak adına yaptığı görüşünü bildirirken, kimileriyse üzüm üzüme baka baka kararır yorumunda bulundu.
https://www.instagram.com/p/B_9qOfPhLxZ/?utm_source=ig_web_copy_link
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