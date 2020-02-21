Yapımcılar, 'Acıların kadını' olarak bilinen Bergen'in hayatını film yapmak için kolları sıvamıştı.Filmin yapımcılığını Mahmut Hekimoğlu'nun üstlendiği filmde senaryoyu Ayça Öztorun yazdı.

Başrolünü ise Serenay Sarıkaya'nın oynayacağı film, 27 Kasım'da gösterime girecek.

Yaklaşık 1.5 yıldır senaryo ve çekimlerinin tamamlanması için uğraşılan film, merakla bekleniyor.

Hayatı boyunca zorluklar yaşadığı bilinen sanatçı, 31 Ekim 1982’de İzmir Alsancak’daki New York Gece Kulübünde çalıştığı sırada kocası tarafından yüzüne attırılan bir kova dolusu kezzap sonucu iki gözünü de kaybetti.

Vücudun büyük bir kısmı da yandı. Daha sonra sol gözü görme yetisi kazandı. Sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla, bazense güneş gözlüğüyle olan imajıyla akıllarda kaldı.

Arabesk müziğin önemli isimlerinden olan ve hayatı zorluklarla dolu geçen şarkıcı Bergen, 1989 yılında hayatını kaybetmişti.