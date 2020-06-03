Karantina sürecinin son günlerinde yaşadıkları tartışmanın izlerini Çanakkale’de buluşarak atan ve daha sonra Bodrum’a geçen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz MagazinBurada.net muhabiri Kamil Sümer tarafından görüntülendi.

Öpmelere doyamadı

Geçtiğimiz günlerde ilişkilerinde kriz çıktığı yönündeki haberlerin aksine keyifleri yerinde olan çift adeta düşman çatlattı. Cem Yılmaz sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı havuzda öpmelere doyamadı.

Ayva göbekli Serenay

Yaz sezonunu komedyen sevgilisi Cem Yılmaz ile birlikte açan Serenay Sarıkaya’nın ayva göbeği de dikkatlerden kaçmadı. Hamilelik haberleriyle gündeme gelen güzel oyuncunun göbeği akıllarda soru işareti bıraktı.







