Magazin Serenay Sarıkaya'nın son hali akıllarda soru işareti bıraktı

Serenay Sarıkaya'nın son hali akıllarda soru işareti bıraktı

Magazin

Serenay Sarıkaya'nın son hali akıllarda soru işareti bıraktı

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, Bodrum’da görüntülendi. Sevgilisiyle havuz keyfi yapan Sarıkaya’nın ayva göbeği dikkat çekti.

03 Haziran 2020, Çarşamba 20:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Karantina sürecinin son günlerinde yaşadıkları tartışmanın izlerini Çanakkale’de buluşarak atan ve daha sonra Bodrum’a geçen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz MagazinBurada.net muhabiri Kamil Sümer tarafından görüntülendi.

Öpmelere doyamadı

Geçtiğimiz günlerde ilişkilerinde kriz çıktığı yönündeki haberlerin aksine keyifleri yerinde olan çift adeta düşman çatlattı. Cem Yılmaz sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı havuzda öpmelere doyamadı.

Ayva göbekli Serenay

Yaz sezonunu komedyen sevgilisi Cem Yılmaz ile birlikte açan Serenay Sarıkaya’nın ayva göbeği de dikkatlerden kaçmadı. Hamilelik haberleriyle gündeme gelen güzel oyuncunun göbeği akıllarda soru işareti bıraktı.


İlgili Haberler
Serenay Sarıkaya'nın set kurallarıCem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkında ilk kriz!Cem Yılmaz’dan sürpriz Serenay paylaşımı


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
3 Haziran 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Selin Ciğerci’ye sapık şoku
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İzmir'e yerleşen Pınar Aylin'in kıskandıran hayatı