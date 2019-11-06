Güzelliği ve oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Serenay Sarıkaya'nın Instagram paylaşımları son sürat devam ediyor.

Sarıkaya'nın paylaştığı son fotoğrafa gelen takipçi yorumları güldürdü.

İşte güldüren yorumlardan birkaç örnek:

- Meclis değilsin ama bakanın çok.

- Oyuncak bebek misin yaa.

- Eyvah düşüyorum.

- Nereden nereye:). Bu yüzden intihar etmiyorum:)

- Geçenlerde ettiğin çıkma teklifi hala geçerliyse kesinlikle kabul ediyorum.

- Ya sen insan falan değilsin yeter artık Allah'ım al canımı.

- Gözlerime perde indi güzelliğinden.

- Bir insan gözü kırmızıyken nasıl böyle güzel çıkabilir, bitiğim.





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