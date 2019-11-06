Serenay Sarıkaya'ya gelen yorumlar güldürdü
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya Instagram'dan bir fotoğrafını paylaştı. Takipçilerin yazdığı mesajlar ise hem eğlendirdi hem de güldürdü
Güzelliği ve oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Serenay Sarıkaya'nın Instagram paylaşımları son sürat devam ediyor.
Sarıkaya'nın paylaştığı son fotoğrafa gelen takipçi yorumları güldürdü.
İşte güldüren yorumlardan birkaç örnek:
- Meclis değilsin ama bakanın çok.
- Oyuncak bebek misin yaa.
- Eyvah düşüyorum.
- Nereden nereye:). Bu yüzden intihar etmiyorum:)
- Geçenlerde ettiğin çıkma teklifi hala geçerliyse kesinlikle kabul ediyorum.
- Ya sen insan falan değilsin yeter artık Allah'ım al canımı.
- Gözlerime perde indi güzelliğinden.
- Bir insan gözü kırmızıyken nasıl böyle güzel çıkabilir, bitiğim.
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