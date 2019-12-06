Şirket, izni olmadan dizi ve reklamlarda oynadığı iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açıp 3 bin 500 lira istemişti.

Gerekçesi sonradan açıklanmak üzere reddetti

Aralarındaki sözleşmenin geçersiz olduğunu öne süren Sarıkaya da bin liralık karşı dava açmıştı. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, karşılıklı davayı gerekçesi sonradan açıklanmak üzere reddetti. (Hürriyet)





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