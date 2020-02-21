Beşiktaş'ın genç yetenek bulma girişimlerinin son meyvesi olan Nijeryalı hücum oyuncusu Andona Jacob, Sergen Yalçın tarafından beğenilmedi.

Ajansspor'un haberine göre Sergen Yalçın ve ekibinin olumsuz görüş bildirdiği oyuncu için scout ekibi 'çok yetenekli' raporunu vermişti.

17 yaşındaki oyuncu, forvet ve forvet arkası pozisyonlarında oynuyordu.

Siyah beyazlıların 17 yaş altı takımına katmak için denediği Jacob, Nijerya'nın Goddosky FC takımında forma giyiyor. Genç oyuncu kulübünde 39 golle en golcü oyuncu konumunda.

Beşiktaş daha önce de Ajdin Hasic'i denemeye getirmiş ve sözleşme imzalamıştı.