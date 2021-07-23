Sergen Yalçın 4 bölgeye transfer istedi

Hürriyet'teki habere göre, Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı toplantıda sağ bek, sağ açık, hücumcu orta saha ve forvet transferi talep etti. "Takıma 2, 7, 9 ve 10 numara gerekli... Transfer edebilirsek iyi olur" dediği öğrenilen Yalçın, Emre Kocadağ'a ilettiği taleplerin en kısa sürede yerine getirilmesini bekliyor.

Kocadağ ise listedeki oyuncularla görüşmelerin devam ettiğini ileterek, "Çalışmalarımızı hızlandırdık" cevabını verdi.

Beşiktaş'ta olası bir Ersin Destanoğlu ayrılığı durumunda bir de kaleci transferi olacak. Mert Günok ismi öne çıkıyor.