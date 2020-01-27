Sergen Yalçın, 6 aylığına teknik direktör oluyor

Siyah beyazlıların yeni teknik direktör adayları arasında Sergen Yalçın, Samet Aybaba, Tayfun Korkut gibi isimlerin yer aldığı belirtiliyordu. Siyah beyazlı taraftarları takımın başında görmek istediği isim ise maçlarda lehine tezahürat yaptıkları eski futbolcuları Sergen Yalçın'dı. Beşiktaş Kulübü Başkanım Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, teknik direktörlük İçin Sergen Yalçın'da karar kıldı. Siyah beyazlı takımda taraftarlarında takımda görmek istediği Sergen Yalçın ile görüşen yönetim, 47 yaşındaki teknik adama şartlarını sundu ve 6 aylık bir teklifte bulundu.





'Beşiktaşlı para konuşmaz'

Sergen Yalçın ise ''Ben futbol yaşamımda Rahmetli Süleymen Seba ağabeyin döneminde hiç bir zaman para konuşmadım. Beşiktaşlı para konuşmaz. Beşiktaş zor durumda. Herkes elini taşın altına sokmalı'' yorumunu yaptı. Bu görüşmenin ardından iki taraf el sıkıştı. Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ı kısa sürede duyurması bekleniyor.





Avcı'nın tazminatı olay oldu

Öte yandan Beşiktaş yönetimi, yollarını ayırdığı Abdullah Avcı'nın tazminat ücretini düşünüyor... Beşiktaş’tan şartlı ayrılan Abdullah Avcı’nın ilk yıllık alacağı olan 12 milyon TL şahsi çekinden ödendi. Diğer alacağı olan 24 milyon ise takside bağlanması taraftarları isyan ettirdi. Avcı, başka bir takıma gitse bile alacağı paranın önemli bölümünü Beşiktaş karşılayacak.

Spor Arena / İsmail ER

Bu haberi de okudular Beşiktaş'tan Sergen Yalçın hamlesi