Teknik direktör Sergen Yalçın, Posta yazarımız Candaş Tolga Işık'a açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın antrenör ekibinde yer alan Murat Şahin ve Çağdaş Atan da kişisel Twitter hesaplarında siyah beyazlı kulübe döndüklerini duyurdu.





Anlaşmanın perde arkası

Beşiktaş Yönetim Kurulu dün öğle saatlerinde Ahmet Nur Çebi başkanlığında Vodafone Park’ta toplandı. Gündemdeki teknik adam adaylarını konuşan siyah-beyazlı idareciler, Sergen Yalçın’ın ismi üzerinde fikir birliğine vardı. Yönetim kurulu oy birliği ile Yalçın’ın göreve getirilmesine karar verdi.

Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu toplantısının ardından Sergen Yalçın ile baş başa bir görüşme yaptı ve genç teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme için el sıkıştı. Sergen Yalçın son olarak yönetim kurulu ile bir araya geldi ve 14 yıl sonra geri döndüğü siyah-beyazlı takımda görev almaya hazır olduğunu bildirdi.

Çebi ile Sergen Yalçın arasındaki görüşmede maddi konular gündeme gelmedi. Genç teknik adam, koşulsuz şartsız sözleşme imzalamayı kabul etti. Sergen Yalçın’a ödenecek yıllık ücret, siyah-beyazlı yönetim kurulu tarafından belirlenecek.

Beşiktaş, görevden alınan Abdullah Avcı’ya senelik net 12 milyon lira ödüyordu. Sergen Yalçın’a ödenecek ücretin bunun bir hayli altında olacağı ifade edildi. Sergen Yalçın bu sezon için 2 milyon TL, gelecek sezon için de 6 milyon TL kazanması bekleniyor.





Kariyerine Beşiktaş'ta başladı

Beşiktaş altyapısından yetişen Sergen Yalçın, profesyonel kariyerine 1991 yılında siyah-beyazlı kulüpte başladı. 1991-1997 döneminde aralıksız 6 yıl Beşiktaş forması giydi. Daha sonra İstanbulspor’un yolunu tuttu. Siirt Jetpa, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formaları giydikten sonra 2002’de Beşiktaş’a geri döndü ve 2006’ya kadar siyah-beyazlı takımda top koşturdu.





100. yılın kahramanı

Beşiktaş'ta iki dönem halinde toplam 10 sezon forma giyen Sergen Yalçın tam 7 kupa kaldırdı. 3 kez Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası ve 2 kez Süper Kupa kazanan Sergen Yalçın, 100. yıl elde edilen şampiyonlukta başrolü oynadı.