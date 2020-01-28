Beşiktaş'ta açıklanması an meselesi olan Sergen Yalçın'ın ekibinde olması beklenen Çağdaş Atan sosyal medya hesabından kulübe geri döneceğini belirtti. Daha önce eski kaleci Murat Şahin'in geri dönüş açıklamasının bu kez Çağdaş Atan'tan geri dönüş mesajı geldi. Sergen Yalçın'ın ekibinde olması beklenen Çağdaş Atan, "Genç bir çocukken çıktım, genç bir antrenör olarak geri dönüyorum. Çok çalışacağız çok uğraşacağız başaracağız" ifadelerini kullandı.

Resmi açıklama bekleniyor

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Sergen Yalçın ile büyük ölçüde anlaştı. Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörülük koltuğu için siyah-beyazlı yönetim, 47 yaşındaki teknik adam Sergen Yalçın ile büyük ölçüde anlaştı. Yarın takımın başında idmana çıkması beklenen Yalçın'ın transferi için resmi açıklamanın da kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

İHA