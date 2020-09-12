Sergen Yalçın corona virüse yakalandı

Kulüp tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamada, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın corona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlandığı belirtildi.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol takımımızın Süper Lig'in 1.haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin koronavirüs tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlanmıştır. Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır. Kamuyouna saygı ile duyurulur"

Beşiktaş kulübü adına açıklamayı Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Kerem Ülkü yaptı.