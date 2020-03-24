Sergen Yalçın corona virüsü test sonucunu açıkladı
Beşiktaş'ta teknik heyet ve futbolcular bugün corona virüsü testi yaptırdı. Yapılan test sonucunda teknik heyet ve futbolcuların corona virüsü test sonucunun negatif çıktığı belirtildi.
24 Mart 2020, Salı 19:10 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, corono virüs testinin negatif çıktığını açıkladı. Corona virüs testinin takımda ve kendisinde negatif çıktığını belirten Yalçın, "Testleri yaptırdık. Bende ve takımda bir sorun yok. Herkes negatif çıktı." ifadelerini kullandı.