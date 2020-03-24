Sergen Yalçın corona virüsü test sonucunu açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, corono virüs testinin negatif çıktığını açıkladı. Corona virüs testinin takımda ve kendisinde negatif çıktığını belirten Yalçın, "Testleri yaptırdık. Bende ve takımda bir sorun yok. Herkes negatif çıktı." ifadelerini kullandı.

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