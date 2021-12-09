Futbol Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi buluştu! Karar bekleniyor

Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi buluştu! Karar bekleniyor

Futbol

Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi buluştu! Karar bekleniyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile Başkan Ahmet Nur Çebi bir kez daha buluştu. Tarafların görüşmesi sonucunda tamam ya da devam kararı verilecek. Sonucun bugün netleşmesi bekleniyor.

09 Aralık 2021, Perşembe 11:46 Son Güncelleme:
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Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuçlar alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın istifa kararı aldı. 49 yaşındaki teknik adam kararını bugün yönetime bildirecek.

Fanatik'teki habere göre, Sergen Yalçın istifa kararı aldı. ve kararını yönetime bildirecek. Yönetim de onay verirse bugün yollar ayrılacak.

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