Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi buluştu! Karar bekleniyor

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuçlar alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın istifa kararı aldı. 49 yaşındaki teknik adam kararını bugün yönetime bildirecek.

Fanatik'teki habere göre, Sergen Yalçın istifa kararı aldı. ve kararını yönetime bildirecek. Yönetim de onay verirse bugün yollar ayrılacak.