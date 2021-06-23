Galatasaray'da Fatih Terim'in de çok istediği Kaan Ayhan için iki kulüp de resmi girişimlere başladı. İtalyan gazeteci Nico Schira'nın iddiasına göre Beşiktaş, Galatasaray'ın da ilgilendiği Kaan Ayhan için kulübü Sassuolo'ya görüşme teklif etti. Habere göre Beşiktaş yönetimi kısa süre içinde Sassuolo ile görüşmelere başlayacak.