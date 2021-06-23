Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve yönetim geç ve güç olsa da anlaşmayı sağladı. En baştan beri konuşulan şekilde 1 yıllık olacak anlaşmada ücret, kadro ve transfer konularında da mutabık kalındı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın da isteğiyle ilk hedefin Kaan Ayhan olduğu öğrenildi.
Galatasaray'da Fatih Terim'in de çok istediği Kaan Ayhan için iki kulüp de resmi girişimlere başladı. İtalyan gazeteci Nico Schira'nın iddiasına göre Beşiktaş, Galatasaray'ın da ilgilendiği Kaan Ayhan için kulübü Sassuolo'ya görüşme teklif etti. Habere göre Beşiktaş yönetimi kısa süre içinde Sassuolo ile görüşmelere başlayacak.
Beşiktaş'ın resmiyet kazandırmak istediği bir diğer transfer Salih Uçan. Emre Kocadağ, Salih'le prensip anlaşmasına vardıklarını açıklamıştı. Sergen Yalçın'la anlaşma konusuna öncelik veren yönetim, Yalçın'ın da isteğiyle tüm transferleri ona bırakacak. O transferlerden biri de Salih Uçan'dı ve mutlu sona ulaşıldı.
İsmi geçen bir diğer oyuncu Kenan Karaman. Sergen Yalçın'ın "Acelesi yok, istediğim tarzda bir forvet değil" dediği Kenan için şimdilik girişim yapılmayacak. Sergen Hoca'nın önceliklerinin başka olduğu ve özellikle hücumda ağırlığı olan isimler istediği öğrenildi.
Yalçın'ın forvet için resmi görüşme yapılan Diego Costa'yı çok istediği iddia ediliyor. Geçtiğimiz dönemde Balotelli'yi veto eden ancak Hulk'u çok isteyen Yalçın, güçlü ve inatçı forvet tipinin kadrosuna katılmasını talpe ediyor.
Diego Costa'nın mali şartlarının kulübe uymaması durumunda şu anda EURO 2020'de İsviçre forması giyen Marko Arnautovic hedefe alınacak. Arnautovic Çin'de Shanghai Port forması giyiyor.