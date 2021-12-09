Resmi açıklama şöyle:

"29 Ocak 2020 tarihinden bu güne Profesyonel Futbol Takımımızın teknik direktörlüğü görevini yapan, Sayın Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Görev süresince Profesyonel Futbol Takımımızla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan hocamız Sergen Yalçın‘a çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.

Saygılarımızla…

Beşiktaş JK"





Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Takımdaki 2. sezonunu yaşayan 49 yaşındaki tecrübeli hoca, geçtiğimiz sezon kazandığı Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası şampiyonluğu ile duble yapmıştı.

1 senelik sözleşmesi sona erdikten sonra yaz ayında çok uzun süren yeni sözleşme görüşmeleri, ayrılığın ilk sinyalleriydi.

Zor da olsa ikna edilen ve takımın başına geçip ikinci sezonuna başlayan Sergen Yalçın, önceki sezonu mumla arattı.

Ligde liderin 18 puan gerisine düşen ve Şampiyonlar Ligi'nde 0 çekerek -16 averajla tarihin en kötü performansını sergileyen Yalçın, sezonu tamamlayamadı.

Yalçın bugün son antrenmanına çıktı ve Kayserispor maçında takımın başında yer almayacak. Son antrenman öncesi takıma veda eden Yalçın, tüm ekibiyle beraber bugün son kez Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı.

Yalçın'ın sözleşmesinde tazminat maddesi bulunmuyor. Yıllık ücret 25 milyon lira olan Yalçın, ücretinin kalan yaklaşık yüzde 50'lik kısmının ne olacağı ise henüz açıklanmadı. Hoca, istifası nedeniyle kalan ücretinden vazgeçebilir veya yönetimle ortak bir meblağda anlaşılabilir.









Muhtemel isimler

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör olarak 4 isim geçiyor: Rıza Çalımbay, Şenol Güneş, Andrea Pirlo ve Slaven Bilic.

Ayrıca Beşiktaş'ın eski oyuncularından, son olarak Alanyaspor'u çalıştıran Çağdaş Atan ve Beşiktaş efsanesi İbrahim Üzülmez de boşta.







