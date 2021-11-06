Sergen Yalçın: Kapanmayacak bir fark değil ancak bu oyunla zor

Süper Lig’in 12’nci haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Oyun planlarının kazanmak üstüne olduğunu ifade eden Sergen Yalçın, "Bütün maçlarımızı bu şekilde oynuyoruz. İki milli maç arasında performansımız beklediğimizin çok altında kaldı. Camiamıza yakışmayan skorlar. Oyunlar zaman zaman istediğimiz gibi olsa da skorlar istediğimiz gibi olmadı. Birçok sebebi var bahanelere sığınamayız. Çözümler bulmak zorundayız.

Böyle durumlarda basın toplantısını da yapmak zor. Üzgünüz. Daha iyi olabiliriz. Kelimelerin tükendiği yerlere geliyoruz. Hem sakatlık hem de oyunsal anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Oyuncuları saha içine döndürmek için çaba sarf ediyoruz. Daha istekli, daha arzulu oynamak istiyoruz ki taraftarımızı mutlu edelim. Kimsenin bu oyundan mutlu olduğunu düşünmüyoruz. Bundan sonra ne yapacağız onu konuşacağız.

Daha konsantre olmalı ve lige dönmeliyiz. Sorun yerine çözüm üretmemiz gerekiyor. Bunu yapacak kapasitemiz var. Kadroda olan oyuncuların hepsi üst düzey. Buraya gelmeleri için ciddi emek sarf edilmiş isimler. Bu durumu bizi de oyuncuları da çok üzüyor. Kısa süre içinde oyunun içine dönmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İSTEDİĞİMİZ POZİSYONDA DEĞİLİZ"

Takımda yaşanan adale sakatlıkları sonrasında kondisyon ekibinde değişlik yapıp, yapmayacağı sorulan Yalçın, "Biz 2 seneden beri buradayız. Geçen sene de arka arkaya çok maç oynadık. Plan, programımız aynı. Maç trafiğini oyuncuların ritimlerinin bozulmasına neden oluyor. Bu normal. İstediğimiz bir pozisyonda değil. Devre arasına kadar bu maç trafiği devam edecek. Bu sürede iyi antrenman yapıp, en azından devre arasına kadar iyi bir performans sergilersek ikinci yarı daha farklı bir performans ortaya koyabiliriz" diye konuştu.

"KAPANMAYACAK BİR FARK DEĞİL ANCAK BU OYUNLAR ZOR"

Şampiyonluk konusunda konuşmak için erken olduğunu ifade eden Yalçın, "Trabzonspor haricindeki rakiplerimizle puan farkımız yok. Sadece Trabzonspor ile ciddi bir fark oluştu. Bu fark ne olur, sonuçlar gösterecek. 3 puanlık sistemde kapanmayacak bir fark değil. Ancak bu oyunla kapanması zor. Oyunu yukarı çekmeliyiz. Daha iyi oyunlar oynamalıyız. O şekilde belki yukarıya, yarışmacı takım kimliğine bürünebiliriz. Bu oyunların yeterli olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

"OYUN ÇOK KÖTÜ DEĞİL"

Şampiyonlar Ligi’nde alınan sonuçların oyunların motivasyonunu düşürdüğünü söyleyen Yalçın, sözlerini şöyle noktaladı:

"Oyuncuların hepsi insan. Motivasyonlarını kaybedebilirler. Özellikle Şampiyonlar Ligi düşürüyor. Oyuncular çok üzülüyor, beklenti içindeyiz. Orada da bir şeyler yapma planımız vardı ama uygulayamadık, o maçlar çok daha zor. Motivasyonu yüksek maçlar. Tekrar mental olarak buraya hazırlanmak zor oluyor. Oyun çok kötü değil. Berbat bir oyun değil. Pozisyonlarımız da var.

45 artı ve 90 artı da acemice gol yemek yakışmadı. Yenilen goller motivasyon bozukluğu olduğunu gösteriyor. Bunu toparlayabiliriz. Zor bir konu değil. Önce oyuncuların bunu istemesi lazım. Bu kadar zor maçlarda mücadele ediyor. Uzun süreli maçlar oynuyorlar. Hazır olmayanlarda sakatlık olabiliyor. Bu da normal. Şampiyonlar Ligi’nin arkası bizi zorladı. Henüz 12’nci hafta, daha fazla çalışmalıyız, daha fazla istemeliyiz. Aradaki fark kapanır mı, ona bakarız."

DHA