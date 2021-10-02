Sergen Yalçın kırmızı kart gördü

Süper Lig'in sekizinci haftasında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadelede yaşananlar arasında en dikkat çeken an 43'üncü dakika oldu. Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı kırmızı kartla cezalandırdı.

Mücadelede dakikalar 42'yi gösterdiğinde Beşiktaş'ın genç futbolcusu Can Bozdoğan, Sivasspor ceza yayının hemen üzerinde yerde kaldı. Bunun üzerine siyah-beyazlı futbolcular hakeme döndü. Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonda devam kararı verdi.

SERGEN YALÇIN SİNİRLENDİ

Sivasspor savunmasının uzaklaştırdığı top Beşiktaş'ın bir diğer genç futbolcusu Serdar Saatçı'ya geldi. Genç oyuncu takım arkadaşı Can Bozdoğan'ın yerde kaldığını görünce topu kenara attı. Bunun üzerine Sergen Yalçın top henüz dışarı çıkmadan oyun alanına girdi ve topa sert bir darbe vurdu.

Yaşananlar sonrası mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısına doğrudan kırmızı kart gösterdi. Sergen Yalçın bu kart sonrası uzun süre itiraz ederken, daha sonra tribüne gitmek zorunda kaldı.



