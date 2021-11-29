"Niye devam edeceğini söylüyorsun?"

Çebi ile Yalçın arasındaki bir diğer dikkat çeken diyalog da şu oldu. Sergen Yalçın, takımın başında kalmak istediğini iletirken Çebi'ye, "Başkanım ben devam etmek istiyorum. Toparlanacağız. Bir şansa daha ihtiyacım var" dedi.

Çebi ise buna karşılık, "Hoca zaten sen değil misin? Neden "devam etmek istiyorum" diyorsun?" diyerek güven sağladı.