Ajansspor'dan Kartal Yiğit'in özel haberine göre, Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ile olan görüşmesinde devam etmek istediğini söyledi. Çebi de aynı görüşte olunca ayrılık konusu gündeme hiç gelmedi. Yalçın'ın bir itirafı ise toplantının odak noktasını oluşturdu: Bazı transferler yanlış olabilir, hatamı kabul ediyorum.
"Bir itirafta bulunmak istiyorum"
Başkan Çebi'nin Yalçın'a sorduğu "Takımın toparlanması lazım. Bazı futbolcular neden form düşüklüğü yaşıyor?" sorusuna, tecrübeli hocadan şu cevap geldi:
Başkanım ben de tam anlayamıyorum. Çalışıyoruz, iyice düşünüp kararları veriyoruz ama sahaya yansıtamadık. Bir itirafta bulunmak istiyorum, bazı transferler hatalı olabilir. Yanlış yaptığımı kabul ediyorum. Çok istediğim oyuncular vardı ama beklentilerimi boşa çıkardılar.
Kimleri kast ediyor?
Sergen Yalçın'ın "beklentilerimi boşa çıkardılar" dediği oyuncuların ise Batshuayi, Alex Teixeira ve Ghezzal olduğu tahmin ediliyor.
Ayrıca Kenan Karaman ve Salih Uçan da yine beklentilerin çok uzağında kalan isimler.
"Niye devam edeceğini söylüyorsun?"
Çebi ile Yalçın arasındaki bir diğer dikkat çeken diyalog da şu oldu. Sergen Yalçın, takımın başında kalmak istediğini iletirken Çebi'ye, "Başkanım ben devam etmek istiyorum. Toparlanacağız. Bir şansa daha ihtiyacım var" dedi.
Çebi ise buna karşılık, "Hoca zaten sen değil misin? Neden "devam etmek istiyorum" diyorsun?" diyerek güven sağladı.
"O inancını yitirmediği sürece arkasındayız"
Toplantının ardından konuşan isimse Asbaşkan Emre Kocadağ olmuştu. Kocadağ, "Hocamıza inancımız tam. Buradan kalkacak güce sahibiz. Hocamız bizi buradan çıkaracak. O da üzgün ama inançlı. O inancını yitirmediği sürece arkasındayız" dedi.