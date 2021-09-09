Jaap Uilenberg, önceki gün yaptığı açıklamalarda, "Bazı hocalar hakeme itirazı avantaj malzemesi olarak kullanıyor. Özellikle Beşiktaş'ın hocası hakemleri baskı altına almak istiyor" diyerek Sergen Yalçın'ı direkt olarak hedef almıştı. Yalçın, bu konuyu gündeme getirdi.
Futbol Sergen Yalçın, Uilenberg'e sert çıktı: Sen Beşiktaş'ı karşına aldın Bloomberg!
Candaş Tolga Işık'a konuşan Sergen Yalçın, şunları söyledi:
(Uilenberg'i kastederek) O Bloomberg(!) midir nedir, Futbol Federasyonu tarafından çağrılmış, işi hakem yetiştirmek. Kalkmış benim adımı vererek bir şeyler söylüyor. Almanya’ya gidip "Bayern Münih’in teknik direktörü hakemler üzerinde baskı yaratıyor" diyebilir mi mesela? Ya da derse ne olur? Burada diyebiliyor, ne oldu? Bu arkadaşa birileri bir şeyler fısıldamış galiba, o da konuşuyor.
Sen Beşiktaş camiasını nasıl karşına alıyorsun? Camiayı karşısına alıyor, sadece beni değil. TFF'nin yapacağı iş bunun görevine son vermektir. TFF haddini bildirmezse, Beşiktaş camiası sana haddini bildirir. TFF bu adama böyle bir röportaj yapma hakkını nasıl veriyor?
Beni hakemlere beni hedef gösterdi bir defa, kesin önümüzdeki 3-5 maç içinde atılırım, hiç şüphem yok. Röportajda bunları söyleyen seminerlerde neler söylemiştir acaba benimle ilgili! Bu Bloomberg(!) artık bir taraftır, Beşiktaş’ın karşısındadır. TFF, bu arkadaşın işine son vermelidir. Bu açıklamadan sonra artık hakem camiasından çekiniyorum. TFF bu kişiyi kendi içinde tutarsa TFF de taraftır.
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