Jaap Uilenberg, önceki gün yaptığı açıklamalarda, "Bazı hocalar hakeme itirazı avantaj malzemesi olarak kullanıyor. Özellikle Beşiktaş'ın hocası hakemleri baskı altına almak istiyor" diyerek Sergen Yalçın'ı direkt olarak hedef almıştı. Yalçın, bu konuyu gündeme getirdi.