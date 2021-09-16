Uğur Meleke (Hürriyet-beIN Sports)
Dortmund’la Beşiktaş’ı ayıran bir fark da taktiksel sadakatti. İlk golü atan Bellingham o sırada sağ iç oynuyordu. Ve sahada eşleştiği adam Beşiktaş’ın sol içi Atiba’ydı. Yerinizi, rolünüzü, adamınızı kaybetmeyeceksiniz. Kaybederseniz böyle kesiyorlar faturayı. Kobel uzaktan şutlarda sorunlu bir kaleci, bunu pek deneyemedik. Dortmund, Bundesliga’nın hava topu sonuncusu, keşke daha fazla deneseydik kenar ortalarını. Sergen Hoca, 60 ve 78’de yaptığı iki değişikliği acaba 46’da yapmayı düşünemez miydi?