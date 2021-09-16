Futbol Sergen Yalçın'a ortak eleştiri: Daha erken yapılamaz mıydı?
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Sergen Yalçın'a ortak eleştiri: Daha erken yapılamaz mıydı?

Futbol

Beşiktaş, Borussia Dortmund'a kendi evinde 2-1 yenilerek Devler Ligi'ne mağlubiyetle başladı ancak oynanan oyun umut verdi. Maça çok iyi başlayan Beşiktaş hiç beklenmedik anda yediği golle geri düşünce gol aramaya başladı ancak bu kez de geride açıklar verdi. Özellikle Atiba, Ghezzal, Larin üçlüsü çok sırıttı. Spor yazarları da Sergen Yalçın'a ortak bir eleştiri yöneltti: Değişiklikler daha erken yapılamaz mıydı?

16 Eylül 2021, Perşembe 10:16 Son Güncelleme:
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Uğur Meleke (Hürriyet-beIN Sports)

Uğur Meleke (Hürriyet-beIN Sports)

Dortmund’la Beşiktaş’ı ayıran bir fark da taktiksel sadakatti. İlk golü atan Bellingham o sırada sağ iç oynuyordu. Ve sahada eşleştiği adam Beşiktaş’ın sol içi Atiba’ydı. Yerinizi, rolünüzü, adamınızı kaybetmeyeceksiniz. Kaybederseniz böyle kesiyorlar faturayı. Kobel uzaktan şutlarda sorunlu bir kaleci, bunu pek deneyemedik. Dortmund, Bundesliga’nın hava topu sonuncusu, keşke daha fazla deneseydik kenar ortalarını. Sergen Hoca, 60 ve 78’de yaptığı iki değişikliği acaba 46’da yapmayı düşünemez miydi?

Güntekin Onay (Hürriyet-beIN Sports)

Güntekin Onay (Hürriyet-beIN Sports)

Sergen Yalçın, Atiba ve Larin yerine Kenan ve Salih hamlelerini yaptıktan sonra oyunun akış yönü tekrar Beşiktaş’a döndü. 2-1’i getiren gol belki biraz daha erken olmuş olsa son bölüm daha farklı da olabilirdi. Batshuayi’nin yanına gole yönelik ikinci bir oyuncu daha sokulmalıydı.

Levent Tüzemen (Sabah-A Spor)

Levent Tüzemen (Sabah-A Spor)

Beşiktaş kaybetti ama mücadele olarak maç boyu hiç geri adım atmadı. Sergen Yalçın'ın kadroyu yabancılardan kurması bence uyum sorunu yarattı. Kadroda bu kadar radikal bir değişiklik şart mıydı? Keşke Larin'in yerine Kenan, Atiba yerine de Salih başlasaydı.

Fatih Doğan (Sabah)

Fatih Doğan (Sabah)

Sahada tempoya ayak uyduramayan sağda Ghezzal, solda Larin, ortada kritik pas hataları yapan Atiba değişiklik işareti veren oyunculardı. 45+3'te Haaland'ın attığı ikinci golde Bellingham'ın, Welinton'ı nasıl kolay geçip ortayı yaptığı dikkatlerden kaçmamıştır. Atiba'nın yerine Salih, 2-3 haftadır beklentilerin gerisinde oynayan Ghezzal'ın yerine Gökhan Töre daha erken oyuna alınabilirdi. İki takım arasında dün hissedilen fark tecrübeydi.

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