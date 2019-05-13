Beşiktaş deplasmanında 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Beşiktaş maçına farklı bir beklentiyle çıktıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Yalçın, "İstediğimiz bir oyun olmadı. Hücumda iyi işler yapan bir ekibiz ama o bağlantıyı kurmakta zorlandık. Beşiktaş’ın baskıyla başlaması da bunda etken oldu. Bize oyun kurdurmadılar" diye konuştu.

Kendileri adına vasat bir maç olduğunu sözlerine ekleyen başarılı teknik adam, "Bugün sahada mücadele daha fazlaydı. Ligde beklentimiz de kalmadı. Sadece bitirmek için devam edeceğiz. Sezonu ne kadar yukarıda bitirirsek o kadar iyi. Yaşadığımız acı bir olay var ve bu durum psikolojimizi çok bozdu. Sezonun bitmesi bizim için en hayırlısı olacak" açıklamasını yaptı.

"Bir gün kavuşacağız"

Beşiktaş’ın teknik direktör adayları arasında adı geçen Sergen Yalçın, taraftarların kendisine gösterdiği sevgi gösterilerine de değindi. Beşiktaş tribünlerine çok teşekkür eden Sergen Yalçın, "Beşiktaş’ta uzun yıllar oynadım. Şampiyonluklar, kupalar kazandım. Çok önemli maçlar oynadım, değerli goller attım. Özellikle 100. yılda hatırlanacak, şampiyonluğu getirdiğim golüm var. Bu gol uzun yıllar unutulmadı ve unutulmayacak. Benim için de duygusal bir gece oldu. Böyle sevgileri görmeye ihtiyacımız oluyor. Her yönüyle bizim için iyi gece oldu. Sadece maçı kaybettik" dedi.

Beşiktaş’ın teknik direktör arayışıyla ilgili olarak da konuşan Sergen Yalçın, "Sevgi gösterisini bununla bağdaştırmamak lazım. O farklı iş, farklı deneyim. Alanyaspor’da çalışıyorum. İki camianın da yönetimleri var ve buradan bir şey söyleyerek kimseyi zor durumda bırakmak istemiyorum. Gelecek planım adına herhangi bir düşüncem olmadı. Şu anda Alanyaspor’dan da teklif almadım. Teklif gelmediği için yorum yapmak zor. Önümüzdeki yılın planlamasının neresindeyiz, içinde miyiz dışında mıyız bilmiyorum. Kimseyi zor durumda bırakmak istemiyorum. Eğer kısmetse illaki bir gün olur" dedi. Son olarak Beşiktaş taraftarına bir mesajı olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan başarılı çalıştırıcı, "Bir gün kavuşacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

İHA