Futbol Sergen Yalçın'dan Candaş Tolga Işık'a eğlenceli açıklamalar

Sergen Yalçın'dan Candaş Tolga Işık'a eğlenceli açıklamalar

Futbol

Sergen Yalçın'dan Candaş Tolga Işık'a eğlenceli açıklamalar

Sergen Yalçın, Candaş Tolga Işık'ın Haber Global'deki 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Gündeme dair önemli konulara değinen Yalçın, kendine has eğlenceli üslubundan da taviz vermedi. İşte kritik açıklamaların dışında kalan eğlenceli anlardan bazıları:

18 Kasım 2020, Çarşamba 10:39 Son Güncelleme:
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  • Maçın devre arasında Instagram'da, 'Şu üçü çıksın, şunlar girsin' diye mesaj atanlar var. Sosyal medya beni huzursuz ediyor.
  • Sokağa çıkma yasağı saat 8'de başlıyor, maçlar da 7'de başlıyor. Herhalde biz ilk yarıyı oynayıp bırakacağız. İlk yarı işi bitirmemiz lazım.
  • Karşındaki oyuncu yetenekliyse, önlemler zayıf kalır. Bunu kendimden biliyorum
Candaş Tolga Işık: Beşiktaş'ta maç kazandıracak yıldız oyuncu var mı?'
Sergen Yalçın: Var, var da...İnşallah kazandıracaklar, bekliyoruz.


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Candaş Tolga Işık: Sol ayağın durumu nasıl?
Sergen Yalçın: Isınmadan atarım
Candaş Tolga Işık: Antrenmanda sizinle frikik yarışı yapan oyuncu var mı?
Sergen Yalçın: Frikikten golümüz yok. Dolayısıyla yarışacak bir durum da yok.


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