Maçın devre arasında Instagram'da, 'Şu üçü çıksın, şunlar girsin' diye mesaj atanlar var. Sosyal medya beni huzursuz ediyor.

diye mesaj atanlar var. Sosyal medya beni huzursuz ediyor. Sokağa çıkma yasağı saat 8'de başlıyor, maçlar da 7'de başlıyor. Herhalde biz ilk yarıyı oynayıp bırakacağız. İlk yarı işi bitirmemiz lazım.

Karşındaki oyuncu yetenekliyse, önlemler zayıf kalır. Bunu kendimden biliyorum

Candaş Tolga Işık: Beşiktaş'ta maç kazandıracak yıldız oyuncu var mı?' Sergen Yalçın: Var, var da...İnşallah kazandıracaklar, bekliyoruz.





Candaş Tolga Işık: Sol ayağın durumu nasıl? Sergen Yalçın: Isınmadan atarım Candaş Tolga Işık: Antrenmanda sizinle frikik yarışı yapan oyuncu var mı? Sergen Yalçın: Frikikten golümüz yok. Dolayısıyla yarışacak bir durum da yok.







