Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde yılın teknik direktörü seçilen Sergen Yalçın, Fatih Terim'le karşılaştırılmasına değindi. İşte o sözler:

"Yıllardır karizmasını korumuş biri"

Fatih Hoca'ya çok değer veririm, onu çok seviyoruz. Her zaman konuşuyoruz. Antrenörlüğe başlamadan da çok konuştum. Mücadelemiz sahada, dışarıda büyüğümüz. Fatih hocayla her zaman fikir alışverişinde bulunuyorum. Çok tecrübeli ve büyük başarılar elde etmiş bir isim. Farklı jenerasyonun temsilcileriyiz. Kıyaslamaların doğru olduğunu düşünmüyorum. Fatih hocamız yıllardır bu işin içinde. Karizmasını korumuş bir insan. Bakalım biz bu seviyede onun kadar kalabilecek miyiz?

"Türk antrenörlere değer verelim"

Hakkımda dedikodular oluyor ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen baskı hissediyoruz. İşler iyi gidince mutluluk hissediyoruz. Başarıya endeksli bir iş değil yaptığımız. Zaman zaman kötü gidişler de olabilir. Bunlar doğal şeyler. Sabırlı, hoş görülü ve şefkatli olalım. Türk antrenörlere değer verelim.

Derbiden sonra da saygılarını sunmuştu

Sergen Yalçın, pazartesi günkü derbiden sonra da Fatih Terim'i şöyle övmüştü:

Fatih Hoca benim antrenörlüğümü yapmış bir insan. Kendisini çok severim. Çok saygı duyarım. Rakip olabiliriz ama hocamıza karşı sevgimiz, saygımız hiç eksilmez. Fatih Hoca, Türkiye'nin en deneyimli, en başarılı hocası. Onun başarılarını kimse yakalamayacak belki de. Kendisini seviyoruz. Onunla oyunu ve Avrupa'daki sonuçları konuştuk. O da bize oyunla ilgili bilgiler verdi. Bu tip konuşmalar yapıyoruz zaten.