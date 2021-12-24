Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt!
Beşiktaş ile yolları ayrılan ve adı Fenerbahçe ile anılan Sergen Yalçın iddialara yanıt verdi.
24 Aralık 2021, Cuma 09:15 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'la yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edilen Sergen Yalçın, söylentilere yanıt verdi.
Konuyla ilgili A Spor'a açıklamalarda bulunan Yalçın, "Öyle bir teklif zaten gelmedi. Yok öyle bir şey, ben şu anda yurtdışındayım." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta 2020'nin Ocak ayında göreve gelen Sergen Yalçın, siyah-beyaz takımın başına 79 maça çıkarken 1.84 puan ortalaması tutturmuştu.
Aynı zamanda genç teknik adam, Beşiktaş'la 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazanmıştı.