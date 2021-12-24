Futbol Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt!

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt!

Futbol

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt!

Beşiktaş ile yolları ayrılan ve adı Fenerbahçe ile anılan Sergen Yalçın iddialara yanıt verdi.

24 Aralık 2021, Cuma 09:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Beşiktaş'la yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edilen Sergen Yalçın, söylentilere yanıt verdi.

Konuyla ilgili A Spor'a açıklamalarda bulunan Yalçın, "Öyle bir teklif zaten gelmedi. Yok öyle bir şey, ben şu anda yurtdışındayım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta 2020'nin Ocak ayında göreve gelen Sergen Yalçın, siyah-beyaz takımın başına 79 maça çıkarken 1.84 puan ortalaması tutturmuştu.

Aynı zamanda genç teknik adam, Beşiktaş'la 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazanmıştı.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Galatasaray İsmail Çipe şansını kaybetti: Kulübeye geliyor