Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, "Sorular hiç çalışmadığımız yerden geldi. Geceyi anlatmak gerçekten çok zor. Çok acayip şeyler oldu bugün. Çok sakatımız oldu. Onu ordan al, bunu buraya sok, şunu şuraya çek. Çok fazla hamle yapmak zorunda kaldık. Josef ve Atiba'nın yerini değiştirdik, sonra sağ beki değiştirdik. Sağ beke o an kimi aldığımızı bile hatırlamıyorum" dedi.