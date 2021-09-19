Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, "Sorular hiç çalışmadığımız yerden geldi. Geceyi anlatmak gerçekten çok zor. Çok acayip şeyler oldu bugün. Çok sakatımız oldu. Onu ordan al, bunu buraya sok, şunu şuraya çek. Çok fazla hamle yapmak zorunda kaldık. Josef ve Atiba'nın yerini değiştirdik, sonra sağ beki değiştirdik. Sağ beke o an kimi aldığımızı bile hatırlamıyorum" dedi.
Futbol Sergen Yalçın'dan itiraf: Sağ beke kimi aldığımı bile hatırlamıyorum
"Bir daha böyle bir şey yaşamayız umarım"
Antalyaspor maçın ilk yarısında bizden daha iyi oynadı. İlk yarıda oyuncuları içeri sokmakta zorlandık. Karakterli bir oyuncu grubumuz var. İkinci yarı çıkıp maçı çevirdiler. Umarım bir daha böyle kaos ortamı yaşamayız.
"6 sakattan 4'ü haftaya olmaz"
Welinton, Rosier belki döner. Necip ile Mehmet Topal da oynamaz. Çok enteresan sakatlıklar, sezon başında bu kadar... Necip'in sakatlığı ciddi, 3-4 haftalık bir durumu var. Çok maç oynayacağız. Allah oyunculara kolaylık versin. Batshuayi'nin fiziki durumu çok iyi, çok hazır geldi. Oldukça iyi oynuyor.
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