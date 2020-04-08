Sergen Yalçın'dan 'La Casa De Papel' paylaşımı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından ünlü dizi La Casa De Papel'e dair bir paylaşımı yaptı.
08 Nisan 2020, Çarşamba 00:23 Son Güncelleme:
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Corona virüs nedeniyle liglere ara verilirken, futbolcular ve teknik adamlar sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, Instagram hesabından dünyaca ünlü İspanyol dizisi La Casa De Papel'in afişini Beşiktaş'a uyarlayarak paylaştı. Yalçın'ın paylaşımının ardından taraftarlardan çok sayıda beğeni ve yorum geldi.