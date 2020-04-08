Corona virüs nedeniyle liglere ara verilirken, futbolcular ve teknik adamlar sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, Instagram hesabından dünyaca ünlü İspanyol dizisi La Casa De Papel'in afişini Beşiktaş'a uyarlayarak paylaştı. Yalçın'ın paylaşımının ardından taraftarlardan çok sayıda beğeni ve yorum geldi.





İlgili Haberler Neymar La Casa de Papel'de



