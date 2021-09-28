Sergen Yalçın'dan maça saatler kala paylaşım!
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçına sayılı dakikalar kala bir paylaşım yaptı. Kendi fotoğrafını paylaşan Yalçın'ı bu gece kritik bir maç bekliyor.
28 Eylül 2021, Salı 17:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan Ajax maçı öncesi paylaşım geldi. Instagram'ı çok sık kullanmayan Yalçın'ın kritik maça az bir süre kala kendi fotoğrafını paylaşması dikkat çekti. Fotoğraf 1 saat içerisinde 100 bine yakın beğeni aldı.
https://www.instagram.com/p/CUXfLC5sRvt/
Muhtemel 11
Ersin, Rosier, Serdar Saatçi, N'Sakala, Rıdvan Yılmaz, Josef, Salih, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Kenan Karaman, Batshuayi
BUNLARI DA OKUYUN