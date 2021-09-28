Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan Ajax maçı öncesi paylaşım geldi. Instagram'ı çok sık kullanmayan Yalçın'ın kritik maça az bir süre kala kendi fotoğrafını paylaşması dikkat çekti. Fotoğraf 1 saat içerisinde 100 bine yakın beğeni aldı.

Muhtemel 11

Ersin, Rosier, Serdar Saatçi, N'Sakala, Rıdvan Yılmaz, Josef, Salih, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Kenan Karaman, Batshuayi