Futbol Sergen Yalçın'dan maça saatler kala paylaşım!

Sergen Yalçın'dan maça saatler kala paylaşım!

Futbol

Sergen Yalçın'dan maça saatler kala paylaşım!

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçına sayılı dakikalar kala bir paylaşım yaptı. Kendi fotoğrafını paylaşan Yalçın'ı bu gece kritik bir maç bekliyor.

28 Eylül 2021, Salı 17:34 Son Güncelleme:
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Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan Ajax maçı öncesi paylaşım geldi. Instagram'ı çok sık kullanmayan Yalçın'ın kritik maça az bir süre kala kendi fotoğrafını paylaşması dikkat çekti. Fotoğraf 1 saat içerisinde 100 bine yakın beğeni aldı.

https://www.instagram.com/p/CUXfLC5sRvt/

Muhtemel 11

Ersin, Rosier, Serdar Saatçi, N'Sakala, Rıdvan Yılmaz, Josef, Salih, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Kenan Karaman, Batshuayi

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