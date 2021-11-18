Futbol Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması

Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması

Futbol

Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2022 Dünya Kupası Elemeler için play-off bileti alan A Milli Takım'ı tebrik etti.

18 Kasım 2021, Perşembe 11:45 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Milli Takım teknik ekibi ve futbolcularını tebrik etti.

Ay yıldızlı ekibin hak ettiği yer olduğunu belirten Yalçın “Zoru başardılar. Türk Milli Takımı her zaman zoru başarmıştır. Karadağ karşılaşması çok zordu. Teknik ve topu kaptırmayan ekip. Türk Milli Takımı kadro yapılanması ve sistemi ile Katar yolunda beklenen hedefine yaklaştı. Play-Off’lardaki rakip kim olursa olsun aynı atmosfer ve hırsla mücadele ederek hedefi yakalayacaktır” dedi.

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