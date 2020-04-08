Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş, 26 yaşındaki golcüsü Umut Nayir'i Sergen Yalçın'ın isteği üzerine takımda tutacak. Önceki sezon 25 maçta (çoğu sonradan girmek üzere) forma giyen Umut Nayir, 6 gole imza atmıştı.

Kritik golleri de olan Umut, Galatasaray derbisinde attığı golle galibiyeti getirmişti.

Beşiktaş elindeki gereksiz futbolcuları satarak maaş yükünden kurtulmak ve az da olsa bonservis elde etmek istiyor. Hem maaş bütçesi hem de transfer bütçesi konusunda sorun yaşayan Beşiktaş, Sergen Hoca'dan gelen rapor doğrultusunda Umut Nayir'i göndermeyecek.

Sergen Yalçın'ın planlarında Umut Nayir kadro derinliği açısından önemli bir yer tutuyor.

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