Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş, 3-0 öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. 6 gollü müthiş maça, Adana Demirspor'un süper yıldızı Mario Balotelli damga vurdu.

Karşılaşmanın 79. dakikasında ceza sahası dışından çok şık bir gol kaydeden İtalyan golcü, golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine doğru yöneldi ve işaret parmaklarıyla kafasını gösterdi.

Balotelli'nin bu hareketi siyah-beyazlı kulübenin tepkisini çekerken, hakem Ali Palabıyık İtalyan forvete sarı kart gösterdi.

SAHA KARIŞTI

90+7'de Assombalonga ile 3-3'lük eşitliği yakalamasının ardından Adana Demirspor cephesinde büyük sevinç yaşanırken, İtalyan golcü Balotelli Beşiktaş yedek kulübesiyle olan diyaloğuna devam etti.

Maçın bitiş düdüğünün ardından siyah-beyazlıların yedek kulübesiyle diyaloğa giren tecrübeli futbolcuya Beşiktaş teknik heyeti ve futbolcular sert tepki gösterdi.

Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin Balotelli'nin üzerine yürürken, iki takım futbolcu ve idarecilerinin araya girmesiyle olaylar büyümeden önlendi.

SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİNE YILLAR SONRA YANIT

Balotelli'nin Beşiktaş yedek kulübesine doğru bu hareketleri yapmasının nedeni ise daha sonra ortaya çıktı.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, yıllar önce bir televiziyonda programında yorumculuk yaparken Balotelli'yi eleştirmiş ve "Onun beyni yok" sözlerini sarf etmişti.

İtalyan golcünün bu sözler nedeniyle Sergen Yalçın'a karşı bu hareketi yaptığı ifade edildi.

PAYLAŞIMIYLA ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş Adana Demirspor maçında attığı gol sonrası Sergen Yalçın'a hareket yapan Balotelli, maçtan sonra yaptığı paylaşımla Sergen Yalçın'ın yıllar önce kendisi hakkında yaptığı yoruma cevap olarak bu hareketi yaptığını doğruladı.

Balotelli paylaşımında; "Bizim beynimiz ve yüreğimiz var. Bununla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



