Hürriyet'teki habere göre, Sergen Yalçın 1 yıllık anlaşmadan net 25 milyon lira kazanacak. Süper Lig şampiyonluk primi ise 5 milyon lira olarak belirlendi. Sergen Yalçın'ın bu ücreti başarı bonuslarıyla beraber maksimum 45 milyon liraya kadar çıkabilecek.

Sergen Yalçın, önceki gün başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmede, “Ben hiçbir zaman parayı mesele yapmadım. Ancak siz ilk görüşmede 12 milyon lira teklif edince sinirlendim. Beşiktaş Yönetimi, teknik direktörüne hak ettiği parayı verir.

Ne şartlarda çalışıp iki kupa kazandığımızı en iyi siz biliyorsunuz. Elimdeki kadro ile yetindim, ses çıkarmadım. Ama son yaşananlar nedeniyle mobbinge uğradığımı düşünüyorum” diyerek sitemli sözler sarf ettiği iddia edilmişti.



