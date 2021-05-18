Emre Kocadağ, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a imza atarken sözleşmeye veya sözleşmedeki herhangi bir maddeye bakmadan 2 dakikada işi bitirdiğini söyledi. "Hocamıza emeğinin karşılığını en iyi şekilde vermemiz gerek" diyen Kocadağ, yeni sözleşme için neden bu kadar beklendiğini de açıkladı.
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Kocadağ, "Belki son haftalara daha rahat girilseydi görüşmelere başlayabilirdik. Ancak son haftalar çok kritik geçti. Bir çok sakat ve cezalı oyuncu nedeniyle biz de hoca da başka bir şey düşünemez olduk" dedi.
Beşiktaş sözleşmesi bitecek olan ya da kiralık süresi dolan oyuncularla anlaşmak için de hep sezon sonunu işaret etmişti.
Ghezzal ve Rosier kalacak mı?
Beşiktaş'ta sağ kanadı çok etkili kullanan ikili Ghezzal ve Rosier'in durumu en çok merak edilen konulardan. Emre Kocadağ, kiralık olan iki oyuncu için şunları söyledi:
Prensip olarak oyuncularla devam etme konusunda sorun yok. İkisiyle de daha önce bir takım girişimlerimiz oldu ancak şampiyonluk yarışı nedeniyle çok fazla ilerletmedik. Çünkü sonuçta sözleşme görüşmeleri olunca para konuları gündeme gelir ve bu da konsantrasyonu olumsuz etkileyebilirdi. Şimdi öncelikle kulüpleriyle görüşmemiz gerekiyor. Sonra da oyuncularla oturup şartlarda anlaşmamız lazım.
Aboubakar konusu
Onu aldığımızda sakatlığından dolayı eleştirildik. 10 maç bilemedin 15 maç ancak oynar diyenler bugün sözleşmenin uzatılmasından söz ediyor. 29 maç oynayıp 15 gol attı. Sezon başında 30 maç şartı konulurken o günkü koşullara göre hareket edildi. Kendisiyle de yeni sözleşme için görüşeceğiz. Şartlarda anlaşırsak devam ederiz.
Aboubakar ne demişti?
Milli Takım'a gittim ve orada sakatlanıp oyundan çıktım. MR çekildi, 5mm'lik açık olduğu görüldü. İstanbul'da da aynı sonuç çıktı. 2-3 haftalık sakatlık sürem vardı. O süreç içerisinde Sakatlandıktan sonra kontramda 30 maç maddesi olduğunu öğrendim bilmiyordum. Herkes konuşmaya başladı. "Oynaman lazım" dediler. Takım arkadaşlarım da bunu istedi. Fedakarlık yapmak istedim, Sivasspor maçına sakat sakat çıktım. Top gelince bacağımda bir şeyler hissediyordum. Sesler geliyordu. İlk yarı sonunda çıktım.
Yeniden MR çekildi ve ödem-kanama görüldü. Her hafta kontrole girdim. Sıvı ve ödem görüldü. Durum bu... Benim aklımda kötü bir şey yok. Eğer 2 hafta daha oynama şansım olsam bunları konuşmayacaktık. Taraftara teşekkür ederim desteklerinden ötürü. Burada kalıp Şampiyonlar Ligi oynamak istiyorum. Ama kulüp menajerimle görüşmeli.
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