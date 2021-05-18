Kocadağ, "Belki son haftalara daha rahat girilseydi görüşmelere başlayabilirdik. Ancak son haftalar çok kritik geçti. Bir çok sakat ve cezalı oyuncu nedeniyle biz de hoca da başka bir şey düşünemez olduk" dedi.

Beşiktaş sözleşmesi bitecek olan ya da kiralık süresi dolan oyuncularla anlaşmak için de hep sezon sonunu işaret etmişti.