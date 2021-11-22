Sergio Agüero futbolu bırakıyor mu? Nasri kabul etti, Xavi reddetti
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Sergio Agüero, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle futbolu bırakmakla karşı karşıya. Agüero'nun eski takım arkadaşı Samir Nasri iddiaları doğrularken, teknik direktörü Xavi ise belirsizlik olduğunu açıkladı.
22 Kasım 2021, Pazartesi 17:54 Son Güncelleme:
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Manchester City'de Agüero ile birlikte forma giyen Nasri, "Agüero, bana bir mesaj gönderdi, maalesef çıkan haberler doğru. Onun için çok üzgünüm, Agüero sadece iyi bir futbolcu değil aynı zamanda iyi bir insan" şeklinde konuştu.
Bu durumun kendisini de çok üzdüğünü belirten Fransız eski futbolcu, "Bu onun seçimi değil, zorunlu bir karar" ifadelerini kullandı.
Xavi rddetti
Öte yandan Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez de, Espanyol karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından Agüero'nun durumuna değindi. İspanyol teknik adam, "Söylentiler doğru değil. Umarım oynamaya devam eder. Geçtiğimiz günlerde görüştük ve bırakma durumu kesin bir şey değil" dedi.