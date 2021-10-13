Magazin Serhan Süsler - Duygu Özsoy çiftinden kötü haber

Serhan Süsler - Duygu Özsoy çiftinden kötü haber

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Serhan Süsler - Duygu Özsoy çiftinden kötü haber

Birçok dizi, film ve tiyatro projelerinde yer alan ünlü oyuncu Serhan Süsler ve eşi Duygu Özsoy çiftinden kötü haber geldi. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran çift, tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

13 Ekim 2021, Çarşamba 20:24 Son Güncelleme:
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Birçok dizi, film ve tiyatro projelerinde yer alan oyuncu Serhan Süsler 2015 yılında Duygu Özsoy ile hayatını birleştirmişti. 

Sabah'ın haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Süsler çifti tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Birçok dizi, film ve tiyatro projesinde yer alan 44 yaşındaki oyuncu Serhan Süsler 2015 yılında İletişim danışmanı Duygu Özsoy ile hayatını birleştirmişti. 6 yıldır evli çiften kötü haber geldi. Yollarını ayırma kararı alan Süsler çifti boşanma davası açtı.

TEK CELSEDE BİTTİ

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya her iki tarafta katıldı. Birbirinden herhangi bir talepte bulunmayan Süsler çifti anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

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