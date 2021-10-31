Futbolu bırakmasına ve aktif olarak antrenörlük yapmamasına rağmen sıkı bir Fenerbahçe takipçisi olan Serhat Akın, Twitter'dan sık sık eleştirilerini paylaşıyor. Fenerbahçe'nin üst üste aldığı kötü sonuçları nedeniyle Vitor Pereira'yı hedef alan Akın, Konyaspor maçının ardından şunları yazdı:

Altyapı hocasını alıp Guardiola yaptınız ya yazıklar olsun! Takımda herkesi küstürdü bu hoca Pelkas da isyanlarda. Bu maç sonu gitmezse yönetim de bıraksın. Fenerbahçe böyle yönetilmez yazık!



