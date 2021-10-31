Serhat Akın, Vitor Pereira'yı eleştirdi: Altyapı hocası...
Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle hem teknik direktör Vitor Pereira hem oyuncular hem de Ali Koç yoğun eleştiriler alıyor. Vitor Pereira'yı sert eleştirenlerden biri de eski Fenerbahçeli Serhat Akın oldu.
31 Ekim 2021, Pazar 09:15 Son Güncelleme:
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Futbolu bırakmasına ve aktif olarak antrenörlük yapmamasına rağmen sıkı bir Fenerbahçe takipçisi olan Serhat Akın, Twitter'dan sık sık eleştirilerini paylaşıyor. Fenerbahçe'nin üst üste aldığı kötü sonuçları nedeniyle Vitor Pereira'yı hedef alan Akın, Konyaspor maçının ardından şunları yazdı:
Altyapı hocasını alıp Guardiola yaptınız ya yazıklar olsun! Takımda herkesi küstürdü bu hoca Pelkas da isyanlarda. Bu maç sonu gitmezse yönetim de bıraksın. Fenerbahçe böyle yönetilmez yazık!
https://twitter.com/serhatakin81/status/1454483119487205378
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