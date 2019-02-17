Serhat Hacıpaşalıoğlu: 70 ülkede dinlenen tek Türk şarkıcıyım

■ Son 15 yıldır yurt dışında tanınıyorsunuz ama Türkiye'de sizin için her şey daha zor oluyor. Neden?

Aslında daha kolay olabilirdi ancak ben zor yolu tercih ettim. Medyayla olan iletişimim ‘Riziko’ yarışma programıyla başladı. O lokal bir projeydi, çok ilgi gördü. Hedefim uluslararası alanda ses getirecek işlere imza atmaktı. Ve bunun müzikle olabileceğini biliyordum. Stratejimi Türkiye’ye göre değil, uluslararası arenaya göre belirledim.

■ Avrupa ve Amerika'da müzik listelerinde haftalarca üst sıralarda kalan biri olarak Türkiye'deki konumunuzla ilgili neler hissediyorsunuz?

Her işin bir matematiği var. 15 yıl boyunca hazırlandım, emek verdim. Doğru yerlerde bulundum, doğru ağlar kurdum. Dünyada en fazla müzik listesine giren Türk şarkıcıyım. Türkiye’de durumun tam tersi olmasına ilk başta üzüldüm ama artık çok da takılmıyorum.

■ Bu durum Türkçe şarkı söylememenizle ilgili olabilir mi?

Elbette insanın kendi dilinde şarkı söylemesi ülkesiyle bağlantıyı kuvvetlendirir. Ama “Türkçe şarkı söyleseydin seninle ilgilenirdik” gibi bir şey olamaz. Ben iyi şeyler yapıyorum. Bütün dünya tarafından benimseniyor ve dinleniyorsam ki 2018 raporlarında göre 70 ülkede çalınan, takip edilen tek Türk şarkıcıyım. Ama yurt dışında gördüğüm ilgiyi maalesef Türkiye’de göremiyorum.

■ Türkçe şarkı söylemeyi düşünüyor musunuz?

Düşünüyorum ama çok doğru bir iş olmalı. Benim tüm şarkılarım zamansızdır. Şarkılarımın modası geçmez. Bu kadar da iddialıyım.

■ Dünya starı dediğimizde herkesin aklına Tarkan geliyor... Bu sizi kızdırıyor mu?

Kimseyle yarış halinde değilim. Ülkemi dışarıda bir Türk olarak temsil etmekten gurur duyuyorum. Söyleyeceklerim bu kadar.

■ Eurovision'da San Marino'yu temsil etme hikayeniz nasıl başladı?

Yurt dışındaki başarılarımı San Marino daha çok takip ediyor. 2015 Ekim’de yaptığım Fransızca şarkı çok büyük bir başarı yakaladı. Almanya’da altı hafta bir numarada kaldı. İngiltere’de iki numaraya kadar yükseldi. San Marino’nun bir müzik endüstrisi olmadığı için dünyadaki dikkat çeken artistlerin peşinde koşuyor. Menajerim de İtalyan. Onu buldular ve teklif götürdüler. Dolayısıyla ilk Eurovision deneyimi böyle başladı. 2016’da Stockholm’de finale kalmadım ama San Marino’ya tarihindeki en yüksek puanı getirdim.

■ Türkiye’siz bir Eurovision’a nasıl bakıyorsunuz?

Ben Türkiye’nin dünyadaki her türlü platformda olması gerektiğine inanıyorum. Eurovision bir şarkı yarışmasıdır. 44 ülke katılır, biri birinci olur. Önemli olan bayrağımızın orada yer alması. Türkiye’nin Eurovision’da olmasını canı gönülden istiyorum.

GENÇLERE İMKAN VERİYORUM

■ Türkiye’nin olmadığı bir yarışmaya bir Türk olarak katılmak içinizi burkuyor mu?

Hayır. Çünkü ben Türkiye’nin olmadığı bir yerde bile Türk bayrağını sahneye çıkarıyorum.

■ Siyasi arenadan sizi arayıp tebrik eden oldu mu?

Hayır, olmadı. Türkiye’den genelde tebrik almıyorum. Ama şikayetçi değilim.

■ Fizy Liseler Arası Müzik Yarışması'nın 22’nci yılı ve siz bu yarışmayı misyon edindiniz.

Bu yarışmaya büyük emek verdim. Gençlere hayallerine ulaşma imkanı veriyorum. Fizy’nin güzel bir duruşu var. Benim müziğimi iyi anlıyor.

■ Kaç yaşındasınız?

54. Sağlığıma dikkat ediyorum, sporumu yapıyorum.

HER KONSERE TÜRK BAYRAĞIYLA GİDERİM

■ Türkler geliyor mu gittiğiniz yerlere?

Çok az. Çünkü benim konser tanıtımım Türk dostlarımıza yönelik bir konser mantığında değil. Yani buradan bir turneye gidiyor gibi değilim. Birçok ülkenin TV şovlarına çıkıyorum. Türkiye’de hiç çıkmadım.

■ Bu sizin tercihiniz mi?

Hayır. Ben Türküm ve ülkemi dünyada tanıtmaktan büyük gurur duyuyorum. Her konsere Türk bayrağıyla birlikte giderim.

TARZIM FARKLI BENZERİM YOK

■ Sizin tılsımınız ne? İyi bir ses mi, güzellik mi?

Dünya müzik piyasasında önemli olan şey; akılda kalıcı olmak, şarkı söylemeyi iyi bilmek. Benim görüntüm, sesim, şarkı söyleyiş tarzım farklı. Benzerim yok.

■ Ne zaman şarkı söylemeye başladınız?

2003 yılında Akdeniz Şarkı Yarışması’nın prodüksiyonunu yapıyordum. Bunun açılışı için de bir şarkı yaptık ve ilk orada sergilendi. Yunanistan’dan bir plak şirketi şarkının farkına vardı. Beni davet ettiler. Ve bu şarkı Yunanistan’dan dünyaya açıldı. Bizim plak şirketleri “Bu şarkı tutmaz” dedi. “Tutmaz” dedikleri şarkıyı 15 yıldır tüm dünya dinliyor. Üstelik bir Türk şarkıcısına ait ve en fazla çalınan tek şarkı.

Alev Gürsoy Cimin

alev.gursoy@posta.com.tr