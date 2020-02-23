Seri katil anne mi?

ABD Idaho’da kıyamet gününe dair kitaplar yazmasıyla tanınan Chad Daybell’in (51) eşi Tammy Daybell, geçen ekimde gizemli bir şekilde ölmüştü. Yazar, eşinin ölümünden üç hafta sonra iki çocuk annesi Lori Vallow (46) ile evlenmişti. Polis, bu durumu şüpheli bulup Tammy’nin ölümünü araştırmaya başladı. Vallow’u araştırırken, çocukları JJ (7) ve Tylee’nin (17) de ortada olmadığı ortaya çıktı. İki çocuk en son eylülde okula gitmişti.

Tam bu sırada Vallow’un ailesinde başka gizemli ölümler de ortaya çıktı. Eski eşi ve çocukların babası, Vallow’un erkek kardeşi tarafından geçen temmuzda ‘nefsi müdafaa’ gerekçesiyle öldürülmüştü.

Kıyamet yazarı

Polis, soruşturmasını sürdürürken Vallow’un erkek kardeşi de öldü. Çocukların akıbetiyle ilgili sorulara çelişkili yanıtlar veren Vallow hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Vallow’un yeni eşiyle Hawaii’ye gittiği anlaşıldı. ‘Ölüme yaklaşmak’ ve ‘kıyamet’ konulu 51 kitap yazan Daybell’ın bir tarikat kurucusu olduğu iddia ediliyor.

Vallow’un da çocukları dahil yakınlarını Daybell için feda ettiğinden şüpheleniliyor. Vallow, önceki gün Hawaii’de tutuklandı. Mahkemedeki rahat tavırları dikkat çeken Vallow, kendini “Çocuklarım başı boşluğa alışkın” diyerek savundu. Tutuksuz yargılanması için 5 milyon dolar kefalet bedeli istendi.



