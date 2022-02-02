Dünya Seri katil Breivik’in şartlı tahliye talebi reddedildi

Seri katil Breivik’in şartlı tahliye talebi reddedildi

Dünya

Seri katil Breivik’in şartlı tahliye talebi reddedildi

Norveç’te 2011 yılında 77 kişiyi katleden seri katil Anders Behring Breivik’in şartlı tahliye talebi reddedildi.

02 Şubat 2022, Çarşamba 01:11 Son Güncelleme:
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Norveç’in başkenti Oslo ve Utoya Adası’nda 22 Temmuz 2011’de gerçekleştirdiği katliamlarda 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik’in talep ettiği şartlı tahliye reddedildi.

2011'de Oslo’daki hükümet binasını bombalayarak 8 kişiyi öldürdükten sonra İşçi Partisi’nin Utoya Adası’ndaki gençlik kampında çoğu çocuk 69 kişiyi katleden Breivik’in bugün görülen duruşmasında bilirkişi olarak yer alan psikiyatrist Breivik’in toplum için potansiyel bir tehlike oluşturduğunu belirtti. Mahkemede, şartlı tahliye talebi reddedilen Breivik’in oybirliğiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Breivik 2011 yılında yaptığı katliamlar sonrasında süresiz olarak uzatılabilen 21 yıllık hapis cezasına çarptırılmıştı. Şartlı tahliye talebinde bulunabilmek için en az 10 yıl cezaevinde kalması gereken Breivik, sürenin dolmasının ardından ilk başvurusunu gerçekleştirmişti.

OSLO (İHA)

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