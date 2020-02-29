Serie A'da 5 maç koronavirüs salgını nedeniyle iptal oldu
Serie A'da bu hafta oynanması planlanan Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL ve Sassuolo-Brescia maçları, koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mayıs'a ertelendi. İtalya'da Koronavirüs salgını nedeniyle futbola engel devam ediyor.
29 Şubat 2020, Cumartesi 14:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İtalya Futbol Federasyonu, yaptığı açıklama ile bu hafta oynanması planlanan 5 karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu. Buna göre Serie A'nın 26. haftasındaki Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL ve Sassuolo-Brescia müsabakaları oynanamayacak.
13 Mayıs'ta oynanması planlanıyor
Yapılan açıklamaya göre ertelenen karşılaşmaların 13 Mayıs'ta oynanması planlandığı ifade edildi. Serie A'da geçtiğimiz hafta COVID-19 nedeniyle Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Hellas Verona-Cagliari ve Torino-Parma maçları da ertelenmişti.