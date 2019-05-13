Serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğuldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek amacıyla Fırat Nehri'ne giren 13 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammet Rando, boğularak hayatını kaybetti.

13 Mayıs 2019, Pazartesi 01:26
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Serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğuldu

Savaştan kaçarak ailesi ile Nizip’te yaşayan 13 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammet Rando, serinlemek amacıyla Nizip ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nden geçen Fırat Nehri'ne girdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bir süre sonra gözden kaybolan Rando için jandarmalar arama yaptı. Jandarma sualtı ekipleri, girdikleri suda yaptıkları aramada Rando’nun cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkarılan çocuğun cesedi, otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna konuldu. 


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