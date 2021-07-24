Türkiye Serinlemek için gölete girmişlerdi! Bir baba ve 3 çocuğu...

Serinlemek için gölete girmişlerdi! Bir baba ve 3 çocuğu...

Türkiye

Serinlemek için gölete girmişlerdi! Bir baba ve 3 çocuğu...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gölete giren ve boğulma tehlikesi geçiren baba ile 3 çocuğunu kurtaran kişi boğuldu.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 16:36 Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat Hacınınoğlu Mahallesi'nde D.B. (31) ile çocukları V.B, (11) D.B. (8) ve A.B. (7) serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren baba ve çocuklarını gören akrabaları Sedat Deveci (42) suya atlayarak önce çocukları daha sonra da babalarını kurtardı. 

Yorgun düşen Deveci, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.  Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonrasında sudan çıkarılan Deveci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

AA

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