Türkiye Serinlemek istemişti... Niğde'de gölet faciası

Serinlemek istemişti... Niğde'de gölet faciası

Türkiye

Serinlemek istemişti... Niğde'de gölet faciası

Niğde'de serinlemek için ayaklarını gölete sokan Sofucan Öztürk (19), dengesini kaybedip suya düşmesi sonucu boğuldu.

01 Eylül 2021, Çarşamba 02:26 Son Güncelleme:
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Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Koyunlu köyünde meydana geldi. Ardakaşlarıyla birlikte gölete gezmeye gelen Sofucan Öztürk, iddiaya göre ayaklarını suya soktu. Bir anda dengesini kaybeden Öztürk, gölete düştü. Öztürk'ün suda kaybolmasının ardından arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin gölette yaptığı arama çalışmasında Öztürk'ün cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Öztürk'ün cesedi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

Ali KADI - DHA

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