Serinlik teminatımız ormanlarda saklı

ABD’nin Princeton Üniversitesi’nden uzmanlar ormanların Dünya’yı nasıl serin tuttuğunu açıkladı. Buna göre ormanlar sadece karbon salınımını hapsedip temiz hava sağlamakla kalmıyor, iklim krizine karşı mücadelenin de baş kahramanı oluyor. Çünkü ormanlar özellikle günün erken saatlerinde bulutları çekiyor. Bu sayede Güneş ışınlarının yeryüzüne inmeden bulutlar tarafından yansıtılmasını sağlıyor. En iyi serinletici etki 30-45 enlemlerindeki ormanlardan elde ediliyor.

EN SICAK TEMMUZ

Kuzey yarımkürede temmuz ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Geçen ay, ortalamanın 1.5 derece üzerine çıkan sıcaklık ile 142 yılın en yükseği kaydedildi. Temmuz ayı sıcaklıkları 2015’ten bu yana her yıl kendi rekorunu kırmış oldu. İngiltere meteoroloji kurumu, Avrupa’da 50 derece ve daha yüksek derecelere hazırlıklı olunması gerektiğini açıkladı. Bu hafta İtalya’nın Sicilya adasında da 48.8 derecelik rekor sıcaklık görülmüştü.

YANGIN DUMANINDA KORONA RİSKİ

ABD’nin Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), orman yangınlarının COVID-19 kapma riskini artıracağını açıkladı. Buna göre yangından çıkan duman ciğerleri tahriş edebiliyor, iltihaplanmaya yol açabiliyor ve bağışıklık sistemini etkileyebiliyor. Bu da akciğer enfeksiyonlarına karşı kişiyi daha savunmasız kılıyor ve COVID-19 gibi enfeksiyon hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Ayrıca dumanlardaki ince parçacıklar da parçacık kirliliği nedeniyle erken ölüm riski taşıyor.