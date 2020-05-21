Serious Sam 4 için çıkış tarihi belli oldu

Devolver ve Croteam, ağustos ayında piyasaya sürülecek Serious Sam 4: Planet Badass için yeni bir fragman yayınladı.

Serious dördüncü oyununda da yine benzer kalitede grafiklere sahip devasa ortamlarda düşman avlayacaksınız. Paylaşılan videoda 10.000 kadar düşmandan bahsediliyor. Oyunda motosiklet ve biçer döver gibi araçlara ek Papa’nın taşındığı kurşun geçirmez aracın bir benzerini de kullanma fırsatınız olacak.

Serious Sam 4, Steam, Google Stadia ile PS4 ve Xbox One için çıkacak. Oyun, Steam üzerinde 61 TL’ye ön siparişe açılmış durumda.