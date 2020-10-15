Serkan Çayoğlu imaj tazeledi
Kanal D'nin sevilen dizisi Yeni Hayat'ın yakışıklı oyuncusu Serkan Çayoğlu imajını tazeledi.
15 Ekim 2020, Perşembe 23:10 Son Güncelleme:
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Başarılı ve genç oyuncu Serkan Çayoğlu, yeni dizisi “Yeni Hayat”ın çekimleri sonrası soluğu yine imaj danışmanı Adem Terzi’nin yanında aldı. İmajını tazeleyen yakışıklı oyuncu sosyal medyada da takipçileri tarafından oldukça beğenildi. Dizi hakkında “Çok güzel bir ekiple yeni bir diziye başlıyoruz. Umarım seyirci de beğenir. Adem bana hep uğurlu gelmiştir, onun şansına güveniyorum” dedi.
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